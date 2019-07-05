نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. جدة تشهد عرض أول مسرحية كوميدية بطولة الفنان محمد هنيدي
05/07/2019   5:54 م

بالفيديو.. جدة تشهد عرض أول مسرحية كوميدية بطولة الفنان محمد هنيدي

+ = -
651

شهدت محافظة جدة مساء أمس الأول (الأربعاء) عرض المسرحية الكوميدية “3 أيام في الساحل”، في أول عرض لها في المملكة، وذلك على المسرح العربي بمنطقة أبحر ضمن فعاليات موسم جدة.

ولقيت المسرحية الكوميدية تفاعلا كبيرا من الجماهير التي حضرت في المسرح.

وبدوره، حيا الفنان محمد هنيدي الحضور، وقال: “لنا الشرف أن نقوم بأول عرض مسرحي لنا في جدة، ونتمنى المزيد من التألق للمملكة العربية السعودية”.

وشارك في بطولة المسرحية الفنان محمد هنيدي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، ومها أبو عوف، ومحمد محمود، وندى موسى، وسامية الطرابلسي، وهي من إخراج مجدي الهواري، وتأليف حاتم حسين.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. جدة تشهد عرض أول مسرحية كوميدية بطولة الفنان محمد هنيدي

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885051856.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.