مصر: زيادة جديدة في أسعار الوقود تصل إلى 30%

رفعت الحكومة المصرية اليوم (الجمعة) أسعار الوقود وغاز الطهي، وذلك ضمن خطة تهدف لرفع الدعم كلياً عن مختلف أنواع المحروقات وصولاً إلى السعر العالمي.
وبحسب بيان أصدرته وزارة البترول المصرية اليوم؛ فإن الزيادة في أسعار المحروقات تتراوح بين 16% و30%، وبدأ تطبيقها منذ التاسعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي.
وزاد سعر البنزين 92 أوكتين من 6.75 جنيه للتر إلى 8 جنيهات، والبنزين 80 من 5.50 جنيه للتر إلى 6.75، كما زاد سعر البنزين 95 من 7.75 جنيه للتر إلى تسعة جنيهات.
فيما ارتفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي ارتفع من 50 جنيهاً إلى 65 جنيهاً بنسبة زيادة تُقدر بنحو 30%، وسعر السولار والكيروسين إلى 6.75 جنيها بنسبة بلغت نحو 22.7 %.
ويعد هذا الارتفاع الخامس من نوعه منذ يوليو 2014، وكانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية الحالية بنحو 52.9 مليار جنيه ما يعادل نحو 3.18 مليار دولار، مقارنة مع 89 مليار جنيه في السنة المالية الماضية التي انتهت في 30 يونيو المنصرم.وفق “أخبار 24”.