أطلق صندوق التنمية الصناعية وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، منتجاً جديداً باسم “مصنع وقرض صناعي”، لتحفيز المستثمرين في المجالات الصناعية، وتوفير بيئة متكاملة لتمكين القطاع الصناعي.
وأوضح مدير الصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم المعجل أن المنتج الجديد يتيح للمستثمر تقديم طلب تمويل وتخصيص مصنع جاهز من خلال حزمة موحدة من الإجراءات بين الصندوق و”مدن” لتوفير الوقت والجهد على المستثمر، وتقليل الأعباء المالية التي يتحملها، بحيث لا يسدد إيجار المصنع الجاهز إلا بعد حصوله على قرض الصندوق.
من جهته، قال مدير هيئة “مدن” المهندس خالد السالم إن منتج “مصنع وقرض” يعزز علاقة التكامل بين “مدن” والصندوق لإطلاق منتجات نوعية تخدم خطط النهوض بالقطاع الصناعي تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
وأبان أن “مدن” تمكنت بنهاية العام الماضي من رفع عدد المصانع الجاهزة إلى 457 مصنعاً بمساحات 700م² و1500م².
وفق “أخبار 24”.