نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز
05/07/2019   11:31 ص

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز

+ = -
1665

أعلن الديوان الملكي صباح اليوم (الجمعة)، وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد، والدة أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، وسيصلى عليها بعد صلاة المغرب اليوم في المسجد الحرام.

وفيما يلي نص البيان:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود والدة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الجمعة الموافق 2 / 11 / 1440هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885051847.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.