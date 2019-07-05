الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز

أعلن الديوان الملكي صباح اليوم (الجمعة)، وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد، والدة أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، وسيصلى عليها بعد صلاة المغرب اليوم في المسجد الحرام.
وفيما يلي نص البيان:
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود والدة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الجمعة الموافق 2 / 11 / 1440هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.