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أخبار المناطق > “تعليم الطائف” يشكل لجنة نسائية لإجراء مقابلة شخصية مع مريضة منومة بالمستشفى
05/07/2019   11:30 ص

“تعليم الطائف” يشكل لجنة نسائية لإجراء مقابلة شخصية مع مريضة منومة بالمستشفى

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كشفت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف عن تشكيل لجنة نسائية لإجراء مقابلة شخصية مع مريضة منومة بالمستشفى، ومطابقة بياناتها، بعد ورود اسمها بين المرشحات للوظائف التعليمية في صبيا.

وشُكلت اللجنة بالتنسيق مع إدارة التعليم في صبيا وصحة الطائف لإجراء المقابلة مع المريضة التي تخضع للعلاج بمجمع فيصل الملك الطبي بالطائف.

وكانت إدارة التعليم بالطائف أعلنت في وقت سابق إكمال استعداداتها لاستقبال المرشحين والمرشحات الجدد على الوظائف التعليمية لإجراء مقابلاتهم الشخصية يومي الأحد والاثنين القادمين، فيما عملت على توفير وتهيئة أماكن سكن للراغبين منهم وتوفير حافلات لنقلهم من وإلى مقر إجراء المقابلات الشخصية والكشف الطبي.وفق “أخبار 24”.

“تعليم الطائف” يشكل لجنة نسائية لإجراء مقابلة شخصية مع مريضة منومة بالمستشفى

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