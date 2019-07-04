أعلن برنامج رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان عن الانتهاء من تطوير أرض من قبل مالكها كانت خاضعة للرسوم بمساحة 1.203.571 متر مربع في الرياض، ومن المتوقع أن توفر بعد تطويرها أكثر من 2060 قطعة أرض سكنية.
وأوضح البرنامج أن هناك العديد من الأراضي الخاضعة للرسوم تم تطويرها خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن تطبيق الرسوم ما زال يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بإعادة تطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع سكنية عليها توفر وحدات سكنية للمواطنين.
كما أن هناك العديد من الأراضي الخام الخاضعة للرسوم يجري تطويرها في المدن المستهدفة حالياً، علماً أن جزءاً من عوائد البرنامج تم صرفها خلال الفترة الماضية لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة، بناء على ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لبرنامج “الأراضي البيضاء”.
وفق “أخبار 24”.