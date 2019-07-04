سفارة المملكة في القاهرة تُعلق على منع “الغامدي” من مغادرة مصر وتُوضح موقفه القانوني

أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، الانتهاء من حل 9 قضايا من بين 13 قضية تزوير وغش تجاري، اتُّهم فيها المواطن مبارك الغامدي، ولا يزال العمل جارياً لحل الأربعة الأخرى أمام المحاكم المصرية ولم تنتهِ حتى الآن.
وأوضحت السفارة في بيانها اليوم الخميس، أنه صدر بحق “الغامدي” أحكامٌ بالسجن، وأسفرت جهود السفارة القانونية لدى الجهات المصرية عن الإفراج الصحي المشروط بعدم السفر في شهر يناير الماضي، حتى يتم الانتهاء من بقية القضايا.
وأضافت أنه حسب توجيهات قيادة المملكة الكريمة، تولِي السفارة في القاهرة اهتماماً كبيراً بجميع القضايا التي يتعرض لها المواطنون السعوديون، وتُقدِّم كافة أشكال الدعم القانوني والإنساني لهم، المقيمين منهم والزائرين والمستثمرين بجمهورية مصر العربية الشقيقة دون استثناء.وفق “أخبار 24”.
وأشار البيان إلى أن هذه القضايا تحظى بمتابعة السفير الذي يُخصص يوم الثلاثاء من كل أسبوع موعداً لمقابلة المواطنين والتعرف على مشكلاتهم ومساعدتهم، بما في ذلك قضية المواطن مبارك الغامدي.
وأضاف أنه التقى بالمواطن الغامدي وأبنائه أكثر من مرة خلال هذا العام، وتم تقديم الدعم القانوني المطلوب له، كما تم التعامل مع الجوانب الإنسانية لحالته، وهو من المواطنين المستثمرين بجمهورية مصر العربية منذ عام 2007م.
يُذكر أن الغامدي، وهو رجل أعمال، تعرّض لعملية نصب من عاملي ومحامي المصنع الذي يملكه منذ أعوام، من خلال بيعهم المصنع دون علمه، وإدخاله في قضايا ومخالفات تسببت في سجنه.