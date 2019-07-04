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أخبار محلية > 8 جهات حكومية تراجع 21 خطة تنفيذية لتعداد السعودية 2020
04/07/2019   11:27 م

8 جهات حكومية تراجع 21 خطة تنفيذية لتعداد السعودية 2020

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اكتملت استعدادات هيئة الإحصاء للتعداد العام للسكان والمساكن والمُنشآت 2020 بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيثُ يكون بداية أعمال العدِّ الفعلي للتعداد الخامس للسكان والمساكن مساء يومِ الثلاثاء 17 مارس 2020.

وقال رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد التخيفي إنه تم إعداد 21 خطة تنفيذية ضمن المرحلة التحضيرية للمشروع، بمشاركة وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الصحة، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة التعليم، ومركز المعلومات الوطني، ومؤسسة البريد السعودي.

وأضاف التخيفي خلال الاجتماع بالجهات المشاركة أنه تم طرح ما يتعلق بالربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني، وخطة التصانيف والأدلة، والكوادر البشرية والتدريب، والخرائط والعنوان البريدي، وعدد من المواضيع المتعلقة بتقنية المعلومات والأعمال الميدانية.وفق “أخبار 24”.

وأوضح التخيفي أن التشاركية مع الجهات الحكومية ستساعد على توفير قاعدة عريضة من البيانات سيتم استخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل مع شركائها على تطوير وبناء قاعدة بيانات جيومكانية موحَّدة تغطي جميع مدن وقرى المملكة.

8 جهات حكومية تراجع 21 خطة تنفيذية لتعداد السعودية 2020

أخبار محلية
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