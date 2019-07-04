بعد فتح باب الترشح لرئاسة نادي النصر وباقي أعضاء مجلس الإدارة للمرة الثالثة، وقبل دقائق من إغلاقه، تابع محبو ومشجعو النادي الأخبار لمعرفة المترشحين حتى الآن، والتي شهدت مفاجآت في الدقائق الأخيرة.
وبرغم إبداء أكثر من شخصية عزمها على الترشح، فإن عدد المرشحين كان فعليا اثنين فقط هما: صالح الأطرم، ونصر النصر، إلا أنه قبل إغلاق باب الترشح، تقدم كل من: صفوان السويكت وتركي الدهام، والدكتور عبد الله العثمان بأوراق ترشحهم في الدقائق الأخيرة.
يذكر أن باب الترشح للراغبين في التقدم لخوض الانتخابات على رئاسة مجلس إدارة نادي النصر، فتح للمرة الثالثة، بعد غياب المرشحين عن الحضور خلال مرتين سابقتين، بقرار من الهيئة العامة للرياضة ولمدة 5 أيام كاملة.
وفق “أخبار 24”.