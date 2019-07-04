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أخبار محلية > “تعليم الرياض” تستقبل مرشحات “العارض الصحي”
04/07/2019   11:25 م

“تعليم الرياض” تستقبل مرشحات “العارض الصحي”

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استقبلت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض خلال الأيام الماضية ثلاث مرشحات للوظائف التعليمية في مناطق نجران والجوف والقصيم بسبب “عارض صحي”.

حيث صدر توجيه المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي باستقبال المرشحات وإجراء المقابلات الشخصية لهن في القسم النسائي في الإدارة، مشيرًا إلى أن التوجيه انسجاما مع توجيهات وزير التعليم حمد آل الشيخ بتسهيل كافة السبل لمرشحي الوظائف التعليمية في جميع المناطق، وتسخير الإمكانات المادية والبشرية لراحتهم.

هذا وكانت المرشحات الثلاث مقابلاتهن في نجران والجوف والقصيم، وتعرضن لعارض صحي حال دون تمكنهن من إجراء المقابلات في مناطق ترشحهن، ما دعا الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض إلى إجراء ذلك لهن.وفق “أخبار 24”.

“تعليم الرياض” تستقبل مرشحات “العارض الصحي”

أخبار محلية
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