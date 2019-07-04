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أخبار محلية > تسليم دفعة جديدة من وحدات الإسكان التنموي لعددٍ من المستفيدين بمكة
04/07/2019   11:24 م

تسليم دفعة جديدة من وحدات الإسكان التنموي لعددٍ من المستفيدين بمكة

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سلّم الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة، في مقر الإمارة بجدة، دفعة جديدة من وحدات الإسكان التنموي لعددٍ من المستفيدين بالمنطقة، البالغ عددها 208 منتجات سكنية، في خطوة أولى لتوزيع أكثر من 44 ألف منتج سكني لهذه الفئة بحلول العام 2020 في مختلف محافظات ومراكز المنطقة.

ويأتي مشروع الإسكان التنموي ضمن مبادرات وزارة الإسكان المواكبة لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تلبية احتياج الأسر الأشد احتياجاً في المجتمع للمساكن، وتمكينهم من تملك المسكن المناسب أو الانتفاع به وفق احتياجاتهم.وفق “أخبار 24”.

ويوفر الإسكان التنموي الوحدات السكنية إما من خلال الشراء من الوحدات المعروضة بالسوق، أو من خلال التشييد والبناء، أو عبر الوحدات السكنية التابعة للوزارة والمتوفرة في مناطق المملكة.

تسليم دفعة جديدة من وحدات الإسكان التنموي لعددٍ من المستفيدين بمكة

أخبار محلية
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