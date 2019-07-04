لحماية المملكة من الحالات المرضية.. “الصحة” تجهز 11 مركزاً للمراقبة الصحية في جميع منافذ الدخول

أعلنت وزارة الصحة عن تجهيز 11 مركزاً للمراقبة الصحية في منافذ الدخول للمملكة الجوية والبحرية والبرية، وذلك في إطار استعداداتها لتوفير الرعاية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام.
وأوضحت الوزارة أن المراكز ستقدم الخدمات للحجاج على مدار 24 ساعة، وذلك من بداية شهر ذي القعدة الحالي، وستقوم باتخاذ الإجراءات الوقائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية على وسائل النقل المختلفة والحجاج القادمين والمواد الغذائية المستوردة لحماية المملكة من تسرب الحالات المرضية المعدية والمحجرية وانتشارها.
وأشارت إلى أن المراكز تم تجهيزها بالاحتياجات اللازمة لتقوم بالدور المناط بها، من حيث القوى العاملة وغرف العزل للحالات المشتبه بها، وكذلك المستلزمات الطبية وتوفير الإسعافات لنقل الحالات المرضية لأقرب مستشفى.وفق “أخبار 24”.