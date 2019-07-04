مواطن يقضي 16 عاماً في السجن بسبب حكم تعذر تنفيذه لإصابته بالسكر

روى المواطن سعيدان القحطاني كيف أنه عانى في انتظار تنفيذ حكم بالقصاص ببتر القدم صادر بحقه، وكيف قضى في السجن مدة 16 عاماً بسبب إصابته بالسكر.
وقال القحطاني، إن مأساته بدأت عندما صدر في 20 /2 / 1424 بحقه حكم بالقصاص يقضي ببتر قدمه، بعد إدانته بإطلاق النار على شخص والتسبب في بتر قدمه، ونظراً لإصابته بمرض السكر، كان لا بد أن ينتظر في التوقيف لحين توازن السكر حتى يتسنى للجهات المعنية تنفيذ البتر.
وأضاف وفقا لـ”عكاظ”، أنه أبلغ إدارة السجن بأنه على استعداد لتنفيذ الحكم، إلا أن الإدارة ترددت خوفاً على حياته، كما رفضت قبول كفالة لإخراجه من السجن، حيث جرى تحويله إلى سجن الرياض ليكمل في السجن مدة 16 عاماً، حتى تسنى تنفيذ البتر أخيرا.
وناشد القحطاني الجهات المعنية بتعويضه عن الأذى النفسي والصحي الذي تعرض له، بسبب بقائه في السجن 16 عاماً، فقد خلالها الكثير من مكتسبات حياته، مشيرا إلى أنه دخل مستشفى الأمل لتلقي العلاج، وأنه خاطب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي بدورها خاطبت الجهات المعنية.