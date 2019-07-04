واقعة وفاة طالبة جامعة حائل تتصاعد.. النائب العام يوجه بالتحقيق لكشف ملابسات الحادثة

وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، بالتحقيق في واقعة وفاة إحدى الطالبات داخل قاعة دراسية بجامعة حائل، وكشف ملابساتها، بعد تضارب الأنباء حول تأخر دخول الإسعاف إلى الحرم الجامعي.
وأمر النائب العام بفتح تحقيق مع جميع من تقتضي إجراءات القضية التحقيق معهم، وإجراء الكشف على الجثمان من قبل الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وإحاطة إجراءات التحقيق للواقعة من جميع جوانبه، واستكمال الإجراءات النظامية طبقا لنظام الإجراءات الجزائية.
وقدم المعجب تعازيه ومواساته لذوي الطالبة، داعيا لها بالرحمة والمغفرة ولأهلها الصبر والسلوان.
يذكر أن أمير منطقة حائل، وجه أمس بتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية للتحقق من ملابسات وفاة الطالبة فاطمة صالح الشمري، والتي أثارت وفاتها داخل الحرم الجامعي حالة من الجدل بعد أن اتهمت زميلاتها الحراسة الأمنية بمنع دخول رجال الهلال الأحمر حتى الحصول على إذن من الأمن الجامعي لمباشرة الحالة.وفق “أخبار 24”.
فيما قال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة حائل، المهندس عبد الرحمن اليحيى إن فرق الإسعاف تعرّضت للتأخير عند بوابة الجامعة مدة 17 دقيقة، مؤكداً أنه لا يعرف أسباب هذا التأخير، ويترك بيان ذلك لتقرير اللجنة الموكلة بالتحقيق من قبل أمير المنطقة.