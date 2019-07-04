البدء بصرف شيكات تعويض لمواطنين تقع أملاكهم في الحرم الحدودي بمحافظة الحرث

تبدأ المحكمة العامة بمحافظة الحرث بمنطقة جازان يوم الإثنين المقبل، بصرف شيكات تعويض المواطنين ممن تقع أملاكهم داخل الحرم الحدودي بالمحافظة.
وأكد رئيس المحكمة الشيخ عبدالباري الخشمان، أن المحكمة فرزت 125 معاملة تقدم أصحابها للمحكمة لإكمال الأوراق والثبوتيات الرسمية والواردة من فرع وزارة المالية بمنطقة جازان، تمهيداً لتسليمهم شيكات التعويض الخاصة بهم اعتباراً من يوم الإثنين المقبل، وذلك بعد أن تم التهميش على صكوك أصحابها بالإفراغ لصالح أملاك الدولة.
ودعا الخشمان جميع المستفيدين ممن ترد أسماؤهم في البيانات التي ستنشرها المحكمة للحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد لكل مستفيد، مع تضمين وكالة حق تنازل لصالح أملاك الدولة سارية المفعول بجانب استلام الشيك للعقار المعوض عنه.وفق “أخبار 24”.