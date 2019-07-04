قصة ريال عربي احتفظ به مواطن أكثر من ٧٧ عاماً

احتفظ مواطن بريال عربي أهداه له الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود قبل 77 عاماً، خلال إحدى زياراته لمكة المكرمة في عام 1363هـ.
وقال المواطن ويدعى حميد عابد الثقفي (83 عاماً) إنه كان مع والده في منطقة البيبان بمكة المكرمة، وعندما علموا بمقدم الملك للمنطقة جلسوا مع آخرين من الرجال والنساء والأطفال في انتظار الملك.
وأبان أنه عندما قدم الملك بدأ في توزيع ريالات عربية للحاضرين، لافتاً وفقاً لصحيفة “سبق” إلى أنه تمكن من الوصول للملك الذي أعطاه 24 ريالاً، وكان ذلك يعد مبلغاً كبيراً حينها.
وأوضح المواطن الثقفي أنه أنفق 23 ريالاً واحتفظ بالريال الأخير، والذي ظل معه منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا.
وفق “أخبار 24”.