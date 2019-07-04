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أخبار محلية > مصادر: “استئناف القصيم” ترفض القصاص من مواطن تسبب في وفاة 6 أشخاص
04/07/2019   5:09 م

مصادر: “استئناف القصيم” ترفض القصاص من مواطن تسبب في وفاة 6 أشخاص

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كشفت مصادر مطلعة، عن رفض محكمة الاستئناف بالقصيم، الحكم الذي صدر من محكمة عنيزة بالقصاص من أحد المواطنين لتسببه في وقوع حـادث مروري عنيف، أسفر عن وفاة 6 أفراد بمحافظة البدائع قبل عامين.

وأوضحت المصادر وفقا لـ”الوطن” أن القضية شهدت عدة مداولات كون اعتبار محكمة الاستئناف الحكم غير مقنع، وطالبت بالتأمل وإعادة النظر وإجراء اللازم، إلا أن القضاة ردّوا بتأكيد الحكم، الأمر الذي دعا محكمة الاستئناف إلى تغيير القضاة ناظري القضية.

يذكر أن تفاصيل الواقعة تعود إلى قيام المتهم قبل سنتين بمطاردة سيارة بها ثلاثة شبان بعد خلاف بينهم، إلا أن سيارة الشباب انحرفت وارتطمت في الجزيرة الواقعة بين المسارين لتصطدم بسيارة “فورد” قادمة من عنيزة والتي كان يقودها مواطن ويرافقه والدته وزوجته، وأسفر الحـادث عن وفاة ركاب السيارتين الستة، وتم القبض على المتسبب وإحالته للقضاء.

مصادر: “استئناف القصيم” ترفض القصاص من مواطن تسبب في وفاة 6 أشخاص

أخبار محلية
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