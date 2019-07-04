تحتضن منطقة تبوك أكبر مشروع في الشرق الأوسط لإنتاج طائر السمان، بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 مليون طائر في السنة.
وتأسس المشروع في عام 1985م على بعد 30 كيلو متراً شمال مدينة تبوك وجرت توسعته في عام 2013م، وهو يحتوي على تجهيزات كبيرة وتقنيات متطورة تعد الأحدث من نوعها في هذا المجال، إذ فاق حجم الاستثمارات فيه 60 مليون ريال.
وينتج المشروع أصنافاً مختلفة من السمان تشمل العادي، والمملوكي، والجامبو، إضافة إلى بيض السمان عالي الجودة والمعروف بفوائده الغذائية والصحية.
ويمر الإنتاج بالمشروع بعدة مراحل تبدأ من الأمهات بالحظائر حيث ينقل البيض إلى الحاضنات ثم الفراخات، وحظائر التربية، وصولاً إلى الذبح والتعبئة والتغليف، والتصدير.
ويذكر أن لحم طائر السمان له فوائد غذائية عالية إذ يحتوي على نسبة قليلة جداً من الدهون والكولسترول، ويعد مصدراً جيداً للبروتين والفيتامينات ” ب 12، وأوميغا 3، وفيتامين أ، ج “، كما أن بيض السمان له خصائص غذائية تميزه إذ يحتوي على 4 أضعاف القيمة الغذائية الموجودة في بيض الدجاج، ويحتوي على مستويات كولسترول منخفضة، فضلاً عن أنه يعمل على تعزيز الذاكرة ونشاط الدماغ، ويساعد على منع الأعراض المرتبطة بالحساسية، وعلى تحسين الهضم وتقوية الجهاز المناعي، وإزالة السموم من الجسم.
وفق “أخبار 24”.