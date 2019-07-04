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أخبار محلية > “هدف”: 70 ألف مواطن يغادرون القطاع الخاص.. وانخفاض معدل بطالة الذكور
04/07/2019   5:07 م

“هدف”: 70 ألف مواطن يغادرون القطاع الخاص.. وانخفاض معدل بطالة الذكور

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كشفت إحصائية لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن خروج 69.7 ألف مواطن من القطاع الخاص، وخروج نحو مليون وافد خلال العام الماضي 2018.

وأوضحت الإحصائية الصادرة عن “هدف” والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفقاً لـ”الوطن”، أن معدل البطالة بين الذكور من المواطنين انخفض إلى 6.6%.

وأشارت إلى أن إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص خلال العام 2018 بلغ 8.59 مليون، بينهم 1.7 مليون سعودي وسعودية، وأن إجمالي السعوديين العاطلين والعاطلات عن العمل بلغ 0.78 مليون، بينهم 0.35 مليون من الذكور 0.43 مليون من الإناث.

“هدف”: 70 ألف مواطن يغادرون القطاع الخاص.. وانخفاض معدل بطالة الذكور

أخبار محلية
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