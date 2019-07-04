وزير العدل: يجب على القضاة “تسبيب” الحكم لبث الطمأنينة.. والبنية القضائية في “الاستئناف” جيدة

شدد وزير العدل وليد الصمعاني على ضرورة تسبيب القضاة للحكم، وذلك لبث الطمأنينة في قلوب المتقاضين، موضحاً في الوقت ذاته أن البنية القضائية في محاكم الاستئناف جيدة.
وقال الصمعاني إن التسبيب عبر إيضاح أسباب الحكم واجب، وإن الحكم الذي لا يسبب يفقد أحد أركانه وبالتالي يؤدي إلى بطلانه، حيث يسهم التسبيب في قناعة المحايدين وأطراف القضية بصحة الحكم، كما أنه يمكّن المحكمة العليا من بسط رقابتها بناء على الأسباب، وعليه “لا مجال للتنازل عن تسبيب الحكم مهما كان”.
وفي سياق متصل، أكد وزير العدل على نجاح المرحلة الأولى من تفعيل الترافع في محاكم الاستئناف، مضيفاً أن كثيراً من التخوفات التي كانت قبل تطبيق المرحلة الأولى من الترافع في محاكم الاستئناف اتضح أنه لا وجود لها في الواقع، مما يدل على البنية القضائية الجيدة.وفق “أخبار 24”.
كما دعا رؤساء محاكم الاستئناف خلال لقائه بهم في المدينة المنورة، إلى رفع الملاحظات والتوصيات والمقترحات، لتأخذ حظها من التطبيق الفعلي، وحتى تكون محاكم الاستئناف على درجة واحدة من التطبيق.