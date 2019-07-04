“محكمة الاستئناف” تُعلن عن موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم صالح البغدادي

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة عن موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم صالح البغدادي، بعد تغيبه عن حضور جلسات المحاكمة التي عقدت مؤخراً.
وقالت المحكمة إنه نظراً لتغب المتهم عن حضور جلستي المحاكمة المقررة للنظر في الدعوة المقامة عليه بتاريخ 10 / 09 / 1440هـ، وتاريخ 21 / 10 / 1440هـ، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الأربعاء بتاريخ 21 / 11 / 1440هـ الساعة الحادية عشرة صباحاً.
وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوة غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة الـ 3 من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة الـ 25 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.وفق “أخبار 24”.