بحث سفير المملكة لدى الفلبين الدكتور عبدالله البصيري مع مدير هيئة الطيران المدني الفلبيني آخر تطورات قضية الطالب المفقود عبدالله بن خالد الشريف، الذي انقطع الاتصال به بعد اقلاعه مع مدربه في رحلة طيران تدريبية.
وقالت السفارة في بيان أصدرته اليوم أن السفير اطلع خلاله لقائه مع المسؤول الفلبيني في مكتبه، على تفاصيل التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة بالفلبين في سبيل العثور على المواطن، حيث أكد المسؤول أن البحث متواصل لأجل الوصول للمفقود.
وأوضحت أن السفير عبر عن شكره وتقديره لكل الجهات الفلبينية المختصة على ما تبذله من جهود مقدره فيما يتصل بقضية المواطن المفقود.
وأضافت السفارة أن لقاء السفير مع مدير الطيران المدني يأتي في ضمن اللقاءات المكثفة التي يجريها مع كبار المسؤولين في الحكومة الفلبينية بدءاً من رئاسة الجمهورية، وزير الدفاع والخارجية والأجهزة الأمنية المختلفة، بغية العثور على المواطن الشريف سالماً معافى.
يذكر أن الطالب الشريف يدرس الطيران بالفلبين، وأقلع مع مدربه في رحلة تدريبية في 17 مايو الماضي، ومن ثم اختفيا، ولم يعثر عليهما حتى الآن.
وفق “أخبار 24”.