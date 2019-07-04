استجابة لتوجيهات أمير عسير.. بلدية محايل تسدد دية يمني توفي في حـادث مروري

سددت بلدية محايل التابعة لمنطقة عسير دية مقيم يمني، كان قد توفي جراء حـادثة مرورية تسببت فيها شاحنة تابعة لبلدية محايل قبل عدة سنوات.
وسلم أمس الأربعاء رئيس محكمة محايل لوكيل ذوي المتوفى شيكا بقيمة الدية المحكوم بها وهي مبلغ 250 ألف، وذلك إنفاذاً لتوجيهات صادرة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.
وكانت شاحنة تابعة لبلدية محايل تسببت قبل عدة سنوات في حـادث مروري، أسفر عن وفاة مقيم يمني، وأصدرت المحكمة حكماً شرعيا، قضى بإلزام البلدية بدفع دية لذوي الضحية، وظلت القضية تراوح مكانها منذ عدة سنوات.
وعلي خلفية تأخر سداد الدية المستحقة تقدم وكيل ذوي المتوفى بشكوى لأمير عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الذي وجه بضرورة تنفيذ الحكم الشرعي فوراً ودفع مبلغ 250 ألف ريال لذوي المتوفى.