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أخبار محلية > مكاتب الاستقدام ترفض قبول الطلبات الجديدة بعد اعتماد “العقد الموحد”
04/07/2019   1:27 م

مكاتب الاستقدام ترفض قبول الطلبات الجديدة بعد اعتماد “العقد الموحد”

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كشفت مصادر مطلعة، عن رفض مكاتب الاستقدام قبول أي طلبات وفق العقد الموحد الجديد؛ الذي اعتمدته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر منصة “مساند” الإلكترونية.

وأوضحت المصادر، أن عزوف المكاتب يأتي اعتراضا على شرط الغرامة التي طبقتها الوزارة بواقع 30% من قيمة العقد، في حال تأخير وصول العمالة المنزلية عن 90 يوما.

وأشارت وفقا لـ”عكاظ”، إلى توجه المكاتب لعمل تحرك جماعي مشترك الأسبوع المقبل ردا على إصرار الوزارة على شروط العقد الجديد، مشيرة إلى أن معظمها يؤكد أنه لا يمكن له أن يتحمل فاتورة الغرامات التي لا ذنب لهم فيها، كون التأخر قد يكون بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، فضلا عن الإجراءات المعقدة مع الدول المصدرة للعمالة.

ولفتت إلى أنه وفق العقد الموحد الجديد، فإنه يجب عليهم دفع غرامة تصل إلى 6 آلاف ريال على العمالة المنزلية الفلبينية، فيما تكلفة الفاتورة تتراوح بين 21 إلى 22 ألف ريال، ودعت المكاتب وزارة العمل إلى مراعاة ملاحظاتها، تخوفا من الأضرار التي ستشمل هذا القطاع.

مكاتب الاستقدام ترفض قبول الطلبات الجديدة بعد اعتماد “العقد الموحد”

أخبار محلية
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