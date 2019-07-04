“هدف” يودع 458 مليون ريال في حسابات أكثر من 300 ألف مستفيد من برنامج “حافز”

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، اليوم الخميس، عن إيداع أكثر من 458 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 300 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي “حافز البحث عن عمل” و”حافز صعوبة الحصول على عمل”، وذلك عن شهر يونيو 2019م.
وأوضح “هدف”، أن عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل بلغ أكثر من 158.2 ألف مستفيد ومستفيدة، بينما بلغ أعداد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل 141.7 ألف مستفيد ومستفيدة.
وأشار إلى أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي البرنامجين لشهر يونيو، بلغ 2379 مستفيد ومستفيدة منهم 1373 من الإناث و1006 ذكور.وفق “أخبار 24”.