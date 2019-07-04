وصلت أول رحلة لموسم حج هذا العام إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، قادمة من العاصمة الهندية نيودلهي، وعلى متنها 420 حاجا.
ويستقبل مطارا الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ابتداء من فجر اليوم الخميس أول رحلات موسم حج هذا العام 1440هـ.
وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني أنها عملت على تسهيل إجراءات قدوم ضيوف الرحمن في المطارين، وذلك بتقليص الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء إجراءات القدوم، كما هيأت صالات القدوم في المطارين لاستيعاب أعداد الحجاج.
وفق “أخبار 24”.