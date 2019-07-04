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اخبار رياضية > “التأمينات” تعتزم إطلاق نظام إلكتروني جديد لإدارة رواتب موظفي القطاع الخاص عبر شركة خاصة
04/07/2019   1:25 م

“التأمينات” تعتزم إطلاق نظام إلكتروني جديد لإدارة رواتب موظفي القطاع الخاص عبر شركة خاصة

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تعتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إطلاق نظام إلكتروني جديد لإدارة رواتب موظفي القطاع الخاص خلال الربع الأخير من العام القادم 2020م.

وقال مدير الدعم التقني بالمؤسسة عبد الرحمن الحصيني إن إدارة النظام الجديد ستكون عبر شركة “مدد” بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والبنوك الوطنية، مبيناً أنه يستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاشتراك فيه سيكون اختيارياً وبرسوم رمزية.

وقال خلال حديثه أمس الأربعاء في ورشة عمل “برنامج حماية الأجور” بالغرفة التجارية بالشرقية، إن النظام سيوفر العديد من الخدمات من بينها إصدار بطاقات الرواتب للعاملين السعوديين وغير السعوديين، دون الحاجة لمراجعة البنوك، وتسجيل بيانات المنشآت في التأمينات الاجتماعية، ورصد بيانات الموظفين وأجورهم بنسبة عالية من الدقة تصل إلى 99%.

وأضاف الحصيني أن الخدمة ستساعد إدارات الموارد البشرية على حل كافة الإشكالات التي تواجهها في عمليات إدارة الرواتب، وتسجيل الأجور وإرسالها إلكترونياً إلى وزارة العمل، والتأمينات الاجتماعية.وفق “أخبار 24”.

من جهته، حذر مدير إدارة حماية الأجور بوزارة العمل محمد المطيري من عدم التزام المنشآت الخاصة برفع ملفات أجور عمالتها، أو التأخر في ذلك، أو عدم الالتزام بمتطلبات دفع الأجور كالدفع بغير العملة المحلية أو عدم رفع الكشف مفصلاً، مشيرا إلى  العقوبات والغرامات التي تترتب على ذلك.

“التأمينات” تعتزم إطلاق نظام إلكتروني جديد لإدارة رواتب موظفي القطاع الخاص عبر شركة خاصة

اخبار رياضية
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