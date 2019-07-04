وقعت غرفة الشرقية، أمس الأربعاء، عقد إنشاء مشروع برج الغرفة الاستثماري مع إحدى الشركات الوطنية، بتكلفة إجمالية بلغت 335 مليون ريال، وبارتفاع 31 طابقا.
ووقع العقد رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم الخالدي، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام للغرفة عبدالرحمن الوابل، ويقع البرج بجوار مقر الغرفة الحالي على طريق الدمام الخبر السريع، ومن المتوقع الانتهاء منه بعد 26 شهراً.
وعدّ الخالدي قرار مجلس الإدارة إنجاز هذا المشروع المحوري ينطوي على إيمان وثقة كبيرين بمستقبل الاقتصاد الوطني وإضافة مميزة للحراك التنموي في المنطقة، وقاطرة لجذب العديد من الاستثمارات المتنوعة، إضافة إلى تعزيز وتنويع مصادر الدخل للغرفة لممارسة نشاطها في رعاية مصالح قطاع الأعمال.
وفق”أخبار 24″.