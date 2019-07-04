الهلال غير متحمس لضم غوميز نجم بارتيزان

أبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الهلال ليست متحمسة في مفاوضاتها مع لاعب بارتيزان الصربي ومنتخب الرأس الأخضر ريكاردو غوميز الذي يعسكر حاليا في سلوفينيا رغم التقارير الإعلامية الأوروبية التي كشفت عن منافسة كبيرة بين الهلال السعودي والشارقة والعين الإماراتيين لضمه إلى صفوفها.
وبحسب وسائل إعلام أوروبية فإن الشارقة قد قدم نحو 4 ملايين يورو فيما رفع العين الإماراتي العرض إلى 4.8 مليون يورو وطلب النادي الصربي 6 ملايين يورو لبيع عقده وسط تراجع هلالي خطوة نحو الوراء في المفاوضات بعد أن تواترت أنباء زرقاء بأن اللاعب يعاني من إصابة مزمنة. من جانب آخر، أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمس تدريباته على فترتين تحت زخات المطر وشهد أمس اكتمال أعضاء الجهاز الفني بحضور الطاقم المساعد للمدرب رازفان لوشيسكو، فيما ينتظر أن يصل الأسبوع المقبل فهد بن نافل رئيس النادي لحضور بعض المباريات وعقد عدة اجتماعات مع الجهاز الفني والإداري لحسم ملف المحترفين الأجانب.