22 مليونا عوائد متجر وتذاكر الأهلي

أوضحت مصادر لـ “الاقتصادية” أن العقد الذي أبرمته إدارة نادي الأهلي مع شركة S – TEAM المشغلة للمتجر والتذاكر بلغت قيمتها 22 مليونا للموسم الواحد، كثاني أكبر عقد من حيث الدخل المالي.
ويستهدف المهندس أحمد الصائغ رئيس نادي الأهلي بين 60 إلى 70 مليونا من عقود الرعايات لدعم النادي وألعابه، حيث لا يزال يدرس مع عدد من الشركات رعاية الظهر، الكتف، والشورت، حيث تحجز منطقة الصدر الخطوط السعودية.
من جهة أخرى، تقاطرت أعداد كبيرة من الجماهير وبينهما عديد من العوائل، صوب ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل لمتابعة المناورة الميدانية التي أجراها المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش أمس، بعد أن اعتمدت إدارة النادي التنظيم الجديد لدخول الجماهير (أفراد – عائلات) إلى ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي لمتابعة التدريبات بدءا من أمس، حيث ستوجد العائلات يمين المنصة الرئيسة.
وقسم برانكو اللاعبين إلى مجموعتين أجرى فيما بينهما مناورة ميدانية للوقوف على أدائهما، قبل اختيار العناصر التي ستكون حاضرة مع الفريق في معسكر الإعداد في النمسا الذي سينطلق الأحد المقبل.
وحظي الجهاز الفني واللاعبون الجدد المنضمون على رأسهم سلطان مندش، خالد البركة، يزيد البكر، ومحمد الخبراني بترحيب خاص من الجماهير التي أضاءت سماء الملعب بالألعاب النارية وظلت تردد الأهازيج طوال الحصة التدريبية.
وكان الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على فريق كرة القدم، التقى بعد تدريب الأمس برابطة جماهير النادي.