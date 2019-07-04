اليوم الفرصة الأخيرة للأعضاء الذهبيين في النصر

تُغلق فترة الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النصر عند الساعة العاشرة مساء اليوم (الخميس)، بعد تمدديها الأسبوع الماضي بناء على طلب الأعضاء الذهبيين، يتقدمهم الرئيس المستقيل سعود السويلم، وعبدالعزيز الجليل، وعبداالكريم المنصور، وفهد المشيقح، وتركي المشيقح، وسعد ثابت، وإبراهيم المهيدب، وفهد العجلان، ويوسف القفاري، وعبدالعزيز بغلف، والأميرة جواهر بنت عبدالرحمن بن ناصر.
وكان نصر النصر وصالح الأطرم قد تقدما الأسبوع الماضي بملف ترشحهما لرئاسة مجلس إدارة النصر لأربعة أعوام مقبلة، وينتظر أن يشهد اليوم الخميس تقدم شخصية هي مرشح الأعضاء الذهبيين.
من جهة أخرى يصل للرياض خلال الساعات القليلة المقبلة اللاعبين غير السعوديين الحارس الاسترالي براد جونز والمدافع مايكون بيريرا ولاعبي الوسط البرازيليين بيتروس ماثيوس وجوليانو دي بالا من أجل انخراطهم بالتدريبات يوم الأحد المقبل.وفق “الرياض”.