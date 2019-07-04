بالصور.. جامعة سطام وتعليم الخرج يدشنان مشروع اللغة الإنجليزية لخريجي الثانوية العامة

انطلق البرنامج التعليمي في اللغة الإنجليزية الخاص بطلاب الصف الثالث الثانوي والذي تنظمه جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالشراكة مع إدارة تعليم الخرج ممثلة بشعبة البرامج العامة والتدريب للنشاط الطلابي والمقام في عمادة السنة التحضيرية في الحرم الجامعي بجامعة الأمير سطام .
ويشارك في هذا البرنامج ١٠٠ طالب ويستمر لمدة شهر منفذاً في كل يوم أحد واثنين وأربعاء أسبوعيا على فترتين مسائية .
وأكد عميد السنة التحضيرية المكلف بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بمحافظة الخرج الدكتور فهد العلوي أن عمادة السنة التحضيرية لمست نجاح مشروع اللغة الإنجليزية الذي قدم لطلاب التعليم العام بتعليم الخرج في الأعوام الماضية مشيراً إلى أن صدى البرنامج وتحقيقه للأهداف شجع الجامعة على تبني وتطوير المشروع هذا العام .
من جانبه قال مساعد مدير تعليم الخرج للشؤون المدرسية الأستاذ علي آل رشيد بأن ما قدمته عمادة السنة التحضيرية بجامعة الأمير سطام من متابعة وترتيب وتجهيز لهذا المشروع يعد تحقيق للشراكة المميزة بين الجامعة وإدارة التعليم لا سيما وأن ما يقدم لطلاب التعليم العام من الجامعة يعد امتداد لأهداف وزارة التعليم خصوصا بعد أن أصبح قطاع التعليم العالي ضمن منظومة وزارة التعليم, ونعتبر أنفسنا امتداد لما يتطلبه الطالب للإنتظام في المرحلة الجامعية.
جاء ذلك أثناء تدشين مشروع اللغة الإنجليزية بجامعة سطام بن عبدالعزيز بمحافظة الخرج الذي استهدف تدريب وتعليم أكثر من ١٠٠ طالباً من طلاب التعليم العام بحضور وكيل عمادة السنة التحضيرية الدكتور محمد محزري ورئيس النشاط الطلابي بتعليم الخرج الأستاذ منصور السعيدان وعدد من الإعلاميين وقادة المدارس بالمحافظة.
الجدير بالذكر أن قسم النشاط الطلابي بتعليم الخرج واصل التحضير للبرنامج وترشيح الطلاب المستفيدين والتنسيق مع عمادة السنة التحضيرية, بمتابعة من مشرف البرامج والتدريب بقسم النشاط الطلابي بتعليم الخرج محمد بن عبدالله المطرفي .