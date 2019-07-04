الهلال يبحث عن محور أجنبي

يعتزم نادي الهلال تقوية مركز المحور في الفريق الأول لكرة القدم بلاعب أجنبي، حسبما أفصحت مصادر خاصة بـ “الرياضية”.
وبدأت الإدارة الهلالية الجديدة، التي يترأسها فهد بن نافل، دراسة ملفات عددٍ من المحاور، بالتشاور مع الروماني رازفان لوشيسكو، المدرب الجديد، لدعم الفريق بأحدهم قبل بدء الموسم المقبل.
ووفقًا للمصادر نفسها، تتجه الإدارة إلى بحث إمكانية فك الارتباط، بصيغة مناسبة، مع العماني علي الحبسي، حارس المرمى، والإسباني جوناثان سوريانو، المهاجم، فضلاً عن المغربي أشرف بن شرقي، المهاجم.
ويرتبط النادي تعاقديًّا بـ 7 أجانب آخرين، بينهم الإماراتي عمر عبد الرحمن، الذي شارف عقده على الانتهاء.