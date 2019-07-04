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أخبار محلية > بيان من شرطة القصيم حول حـادثة الاعتداء على مركبة مواطن متوقفة أمام منزل ببريدة
04/07/2019   7:01 ص

بيان من شرطة القصيم حول حـادثة الاعتداء على مركبة مواطن متوقفة أمام منزل ببريدة

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ألقت شرطة القصيم اليوم الأربعاء القبض على ثلاثة مواطنين تورطوا في الاعتداء على سيارة مواطن متوقفة أمام أحد المنازل في بريدة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم إنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض إحدى المركبات للاعتداء المتعمد بالصدم وتحطيم زجاج نوافذها في أثناء توقفها أمام أحد المنازل بمدينة بريدة، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هوية المتورطين في ذلك، وهم 3 مواطنين بالعقدين الثاني والثالث من العمر، حيث تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .وفق “أخبار 24”.

وأكدت شرطة القصيم على حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

بيان من شرطة القصيم حول حـادثة الاعتداء على مركبة مواطن متوقفة أمام منزل ببريدة

أخبار محلية
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