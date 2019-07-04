أوضح الأستاذ في كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، الحكم الشرعي في استخدام بطاقة تكافل الطبية، مشدداً على أنه لا يجوز التعامل بها.
وقال الخثلان خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك”، على قناة “الرسالة”، إن بطاقة التخفيض تُمنح لمَن يدفع مبلغاً معيناً مقابل تخفيضات لدى عددٍ من المنافذ الصحية.
وأضاف أن بطاقات التخفيض لها قسمان؛ فالقسم الأول منها المجانية؛ بحيث لا يدفع المُستفيد أي عوض وهذه لا بأس بها، مشيراً إلى أن القسم الثاني والتي تكون برسوم ومنها بطاقات تكافل الطبية وهذه لا تجوز؛ كون مَن يحصل عليها يدفع عوضاً وقد يغنم أو يغرم ويدخل هذا تحت قاعدة الميسر.
وفق “أخبار 24”.