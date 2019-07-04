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أخبار محلية > مدير عام الجوازات يتفقد استعدادات مطار إسلام أباد لمبادرة “طريق مكة”
04/07/2019   6:59 ص

مدير عام الجوازات يتفقد استعدادات مطار إسلام أباد لمبادرة “طريق مكة”

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اطّلع مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أمس (الأربعاء)، على سير الإجراءات في مطار إسلام أباد الدولي بباكستان؛ استعداداً لإطلاق أعمال مبادرة “طريق مكة”.

وحرص اليحيى على تفقد مسارات عمل إجراءات الجوازات السعودية التي جهزت بالتنسيق مع السلطات الباكستانية، وكذلك الاطّلاع على آلية استقبال الحجاج الباكستانيين وإنهاء جميع إجراءاتهم بصورة تقنية.

وكانت قد كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن استفادة 225 ألف حاج وحاجة من 5 دول؛ هي: مالیزيا وإندونیسیا وباكستان وبنجلاديش وتونس من مبادرة “طريق مكة” خلال الموسم الجاري.

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وفق “أخبار 24”.

مدير عام الجوازات يتفقد استعدادات مطار إسلام أباد لمبادرة “طريق مكة”

أخبار محلية
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