الأميرة ريما بنت بندر تصل واشنطن لمباشرة مهامها كسفيرة للمملكة لدى أمريكا

باشرت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان اليوم (الخميس) مهامها سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم سفارة المملكة بواشنطن فهد ناظر، أن الأميرة ريما بنت بندر قدمت اليوم نسخة من أوراق اعتمادها إلى وزارة الخارجية الأمريكية.
وأشار ناظر إلى أن الأميرة ريما ستعمل لتعزيز الشراكة التاريخية بين المملكة وأمريكا، وتطوير العلاقة الاستراتيجية، ومواصلة بناء مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين.
وتعد الأميرة ريما بنت بندر السفيرة الحادية عشرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1945 ، وأول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب.وفق “أخبار 24”.