نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الأميرة ريما بنت بندر تصل واشنطن لمباشرة مهامها كسفيرة للمملكة لدى أمريكا
04/07/2019   6:59 ص

الأميرة ريما بنت بندر تصل واشنطن لمباشرة مهامها كسفيرة للمملكة لدى أمريكا

+ = -
1106

باشرت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان اليوم (الخميس) مهامها سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم سفارة المملكة بواشنطن فهد ناظر، أن الأميرة ريما بنت بندر قدمت اليوم نسخة من أوراق اعتمادها إلى وزارة الخارجية الأمريكية.

وأشار ناظر إلى أن الأميرة ريما ستعمل لتعزيز الشراكة التاريخية بين المملكة وأمريكا، وتطوير العلاقة الاستراتيجية، ومواصلة بناء مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين.

 وتعد الأميرة ريما بنت بندر السفيرة الحادية عشرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1945 ، وأول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب.وفق “أخبار 24”.

الأميرة ريما بنت بندر تصل واشنطن لمباشرة مهامها كسفيرة للمملكة لدى أمريكا

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885051624.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.