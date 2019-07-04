توقف قلب مواطن 25 دقيقة.. وفريق طبي ينقذ حياته

نجح الفريق الإسعافي الطبي بطوارئ مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، في إنقاذ حياة مواطن يبلغ من العمر 42 عاماً، كان يعاني من أزمة قلبية حادة.
وتشير التفاصيل إلى أن المريض حضر إلى الطوارئ وكان قلبه متوقفاً تماماً عن العمل، وبالسرعة والإتقان من قبل الفريق الطبي تم عمل الإنعاش القلبي للمريض لمدة 25 دقيقة، وبعدها استعاد قلب المريض النبض.
وبعدها تمت إحالة المريض إلى العناية المركزة، وإجراء الفحوصات اللازمة، وتركيب دعامة للشريان لمساعدة القلب على النبض بشكل طبيعي، تحت إشراف فريق طبي بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب؛ حيث تكللت العملية بالنجاح، وعاد المريض إلى منزله.وفق “أخبار 24”.