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أخبار المناطق > “مرور الأحساء” يركّب كاميرات الرصد الآلي لمخالفة تجاوز الإشارة الحمراء.. والبداية في 3 تقاطعات
04/07/2019   12:01 ص

“مرور الأحساء” يركّب كاميرات الرصد الآلي لمخالفة تجاوز الإشارة الحمراء.. والبداية في 3 تقاطعات

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شرعت إدارة المرور في محافظة الأحساء في تركيب كاميرات الرصد الآلي (ساهر) لمخالفات تجاوز الإشارة الحمراء.

وستكون المرحلة الأولى من خلال تركيب كاميرات الرصد الآلي في ثلاثة تقاطعات، هي: تقاطع طريق الملك فيصل مع طريق الملك عبدالعزيز، وتقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك فهد، وتقاطع طريق مكة مع الحرس الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن الرصد الآلي لمخالفات السرعة وتجاوز الإشارة الحمراء ومخالفتي عدم ربط الحزام واستخدام الهاتف باليد أثناء القيادة بدأ منذ سنوات في عدة مدن ومحافظات أخرى حول المملكة.وفق “أخبار 24”.

“مرور الأحساء” يركّب كاميرات الرصد الآلي لمخالفة تجاوز الإشارة الحمراء.. والبداية في 3 تقاطعات

أخبار المناطق
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