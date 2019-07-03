أحبطت شرطة حيدر آباد الهندية، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب أكثر من 6 كجم من الذهب في شكل حُلي عيار 24 قيراطا مع 14 راكبًا من سكان حيدر آباد قادمين من جدة بعد أدائهم العمرة.
وتم القبض على المتهمين، وفقاً لما نقلته صحيفة “إنديا إكسبرس” الهندية عن مسؤول في إدارة الهجرة والجنسية، عند بوابة خروج مطار راجيف غاندي الدولي، حيث تمت مصادرة 6.46 كجم من الذهب كانت بحوزتهم.
وأوضحت الصحيفة أن الذهب الذي تمت مصادرته كان على شكل قطع مختومة بختم أجنبي “سعودي” وعدد من الأساور والسلاسل الذهبية تم تهريبها عن طريق إخفائها بمتعلقات الركاب الهنود.وفق “أخبار 24”.
ويُشتبه في أن الركاب جزء من شبكة ويتم تجنيدهم من قبل وكلاء لتهريب الذهب إلى البلاد عن طريق منحهم رحلات عمرة بشرط تسلمهم الذهب من وكلاء آخرين والعودة به وتسليمه بالمخالفة لقانون الجمارك الهندية.