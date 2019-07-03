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أخبار محلية > “الهلال الأحمر”:باشرنا حـادث “طالبة جامعة حائل” في 7 دقائق..وتعرّضت الفرقة للتأخير عند البوابة 17 دقيقة
03/07/2019   11:59 م

“الهلال الأحمر”:باشرنا حـادث “طالبة جامعة حائل” في 7 دقائق..وتعرّضت الفرقة للتأخير عند البوابة 17 دقيقة

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قال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة حائل، المهندس عبد الرحمن اليحيى، إن مركز عمليات الهيئة تلقى البلاغ عن حالة الطالبة التي توفيت داخل قاعة دراسية في جامعة حائل عند الساعة 10:45 صباحاً، ووصلت الفرقة الإسعافية لبوابة الجامعة خلال سبع دقائق عند الساعة 10:52 دقيقة صباحاً.

وأكد اليحيى أن الفرقة تعرّضت للتأخير عند بوابة الجامعة مدة 17 دقيقة، مؤكداً أنه لا يعرف أسباب هذا التأخير، ويترك بيان ذلك لتقرير اللجنة الموكلة بالتحقيق من قبل أمير المنطقة.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الجامعة، ياسر الكنعان، إن المعلومات المتوفرة لديه تفيد بأن الطالبة وقعت داخل القاعة عند تمام الساعة 10:00 صباحاً.وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن الاتصال بالهلال الأحمر جرى من هاتف الأستاذة عند الساعة 10:46 دقيقة صباحاً على وجه التقريب، وأن زمن تأخر الفرقة الإسعافية عند البوابة ما بين 5 إلى 7 دقائق، مشيراً إلى أنه لا يعرف سبب تأخر دخول الفرقة، وأن التحقيقات هي التي ستكشف ذلك.

 

“الهلال الأحمر”:باشرنا حـادث “طالبة جامعة حائل” في 7 دقائق..وتعرّضت الفرقة للتأخير عند البوابة 17 دقيقة

أخبار محلية
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