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أخبار محلية > عطل مفاجئ يضرب خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب حول العالم
03/07/2019   11:57 م

عطل مفاجئ يضرب خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب حول العالم

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تفاجأ عدد من المستخدمين حول العالم، بتعطل خدمات واتساب وفيسبوك وإنستغرام اليوم الأربعاء.

وتلقى موقع Down Detector شكاوى عديدة من مستخدمين بشأن واتساب وفيسبوك وإنستغرام، حيث يعاني حوالي 33% من المستخدمين من تحميل الصور والبيانات.

عطل مفاجئ يضرب خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب حول العالم

أخبار محلية
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