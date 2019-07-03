عطل مفاجئ يضرب خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب حول العالم

اسم المستخدم , إنجليزي فقط *
البريد الإلكتروني *
النوع
حساب فيس بوك
حساب تويتر
حساب انستقرام
قوقل بلص
قناة اليوتيوب
حساب سكايب
رقم الهاتف
اسم المستخدم
كلمة المرور
تفاجأ عدد من المستخدمين حول العالم، بتعطل خدمات واتساب وفيسبوك وإنستغرام اليوم الأربعاء.
وتلقى موقع Down Detector شكاوى عديدة من مستخدمين بشأن واتساب وفيسبوك وإنستغرام، حيث يعاني حوالي 33% من المستخدمين من تحميل الصور والبيانات.
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885051581.html
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Copyright © 2019 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج