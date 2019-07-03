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أخبار محلية > “السعودية للكهرباء”: 35% زيادة في عدد قُراء العدادات بجميع مناطق المملكة
03/07/2019   11:56 م

“السعودية للكهرباء”: 35% زيادة في عدد قُراء العدادات بجميع مناطق المملكة

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أكدت الشركة السعودية للكهرباء زيادة عدد قُراء العدادات بنحو 35% خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار التزامها بقراءة عدادات أكثر من 9.6 مليون مشترك خلال 30 يوماً فقط.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم (الأربعاء) إن عدد قُراء العدادات في مناطق المملكة المختلفة وصل إلى أكثر من 3700 قارئ، بعد أن كان 2750 قارئا العام الماضي.

وأضافت أن هذه الزيادة الكبيرة في عدد القُراء تهدف لسرعة تدقيق ومراجعة القراءات وفق أنظمة فوترة حديثة، وإصدار الفواتير خلال 6 أيام فقط من تاريخ قراءة العداد.وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية والفنية والتقنية التي نفذتها خلال الفترة الماضية لتعزيز الشفافية مع المشتركين.

“السعودية للكهرباء”: 35% زيادة في عدد قُراء العدادات بجميع مناطق المملكة

أخبار محلية
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