بالصور.. مدير إدارة مساجد الخرج يتفقد جامع الملك عبدالعزيز

قام مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الخرج فضيلة الشيخ/ نواف بن صغير الشمري يرافقه فضيلة الشيخ / عبدالله بن ابراهيم التركي وسعادة رئيس القسم الهندسي بالإدارة المهندس / عبدالله الزهراني بزيارة لجامع الملك عبدالعزيز بالخرج ظهر يوم الأربعاء 1440/10/30هـ وقابل خلالها إمام ومؤذن الجامع ومشرف شركة الصيانة المسؤولة عن الجامع، وتفقد الجامع ومرافقه ووجه بسرعة معالجة الملاحظات التي اطلع عليها ، وسبل تذليل العقبات التي تؤخر بعض الإصلاحات المهمة في الجامع، وأوضح فضيلته أن جميع الجوامع والمساجد ومنسوبيها محل اهتمام معالي وزير الشؤون الإسلامية ونائبه وفضيلة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض.