أين تذهب للحصول على التعويض حال حدوث خلاف مع شركات التأمين؟.. “ساما” تجيب

أوصت مؤسسة النقد العربي “ساما”، باللجوء إلى الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، حال وقع أي حـادث لشخص ودبّ بينه وبين شركات التأمين أي خلاف على التعويض.
وأوضحت المؤسسة أن الأمانة تُعد جهة محايدة بين الأفراد وشركات التأمين، لحل النزاع القائم على الاختلاف في تسوية المطالبات والتعويض.
وبيّنت المؤسسة في مقطع توعوي نشرته أنه لتسوية المطالبات لا بد للشخص من الدخول على موقع الأمانة ورفع دعوى ضد شركة التأمين، مؤكدة أن الأمانة مسؤولة عن استقبال الدعاوى التي تنشأ عن عقود التأمين، سواء كانت (مركبات – طبي – سفر – بحري)، وغيرها من وثائق التأمين من كل الأطراف.وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن الأمانة تقوم باستقبال جميع الدعاوى وتحوّلها إلى اللجان التأمينية المختصة.
وأشارت المؤسسة إلى أن الأمانة تملك مبادرات عديدة أخرى، كمبادرة “تيسير”؛ التي تسهّل الإجراءات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك خدمة “طلب الصلح”؛ التي تُعد بديلا لحل المنازعات بين الأفراد والشركات، والتي تشترط فقط أن تكون قيمة المطالبة بالتعويض لا تتجاوز 50 ألف ريال، ولا تكون خاصة بالديات أو الأضرار الجسدية، وأن يكون طلب الصلح المقدم خلال عام من تاريخ استحقاقه.
صار لك حـادث لا قدر الله.. واختلفت مع شركة التأمين على التعويض تعرف وين تروح ؟#مركز_الصلح#مؤسسة_النقد#SAMA pic.twitter.com/mgzjK4j41q
— SAMA (@SAMA_GOV) ٣ يوليو ٢٠١٩