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أخبار محلية > كيف اختيرت الشيف لمى الجحدلي في فريق عمل المطعم الذي ارتاده ولي العهد بجدة؟
03/07/2019   5:08 م

كيف اختيرت الشيف لمى الجحدلي في فريق عمل المطعم الذي ارتاده ولي العهد بجدة؟

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روى مدير إدارة المبيعات والتسويق في شركة نوبو، خالد الأشقر، قصة توظيف الشيف لمى الجحدلي في مطعم نوبو الذي تناول فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الطعام مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وقال خالد الأشقر إنهم كان يفكرون في بداية الأمر في طريقة جمع طاقم الطهاة، إذ كان المسؤول عن جمع كل الطاقم هو رئيس الطهاة في “نوبو” الشيف إيرفي، الذي تولى اختيار كل الطهاة الموهوبين.

وأضاف الأشقر أن القائمة كانت تحمل أسماء أجنبية، إلا أنه برز من بينها اسم الشيف لمى الجحدلي، حيث استقبل فريق التسويق وجودها بسعادة كبيرة.وفق”أخبار 24″.

وفي السياق ذاته، عبّرت الجحدلي عن سعادتها بلقاء ولي العهد، مؤكدة: “حسيت بالفخر، وحسيت إنه كيف ولي العهد بيدعم المرأة والشباب السعوديين”.

وأضافت: “الإنسان لديه حلم، ولازم يمشي وراء أحلامه لتحقيقها، ولا بد من التوكل على الله”.

 

كيف اختيرت الشيف لمى الجحدلي في فريق عمل المطعم الذي ارتاده ولي العهد بجدة؟

أخبار محلية
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