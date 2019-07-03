فتح التقديم على وظائف صحية نسائية بـ”الداخلية” على رتب “وكيل رقيب وعريف ووكيل عريف”

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للوظائف الصحية برتب “وكيل رقيب، عريف، وكيل عريف”، للعناصر النسائية.
وأوضحت الإدارة العامة، أن من يجري اختيارهن سيوظفن للعمل بمستشفى قوى الأمن والمراكز الصحية التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية.
ونوه الإعلان إلى أن استقبال الطلبات سيكون عبر بوابة “أبشر – توظيف”، وذلك خلال الفترة من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد 4/ 11/ 1440هـ وحتى يوم الخميس 8/ 11/ 1440هـ، على الرابط.وفق “أخبار 24”.