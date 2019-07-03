برشلونة يحدد سعر شراء نيمار النهائي

يخطط نادي برشلونة الإسباني، لضم لاعب باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
قالت صحيفة آس الإسبانية، إن برشلونة لن يدفع أكثر من 170 مليون يورو، من أجل استعادة نيمار من باريس في الفترة المقبلة.
وتابعت الصحيفة أن برشلونة يريد دخول بعض اللاعبين في صفقة نيمار، لتقليل قيمة الصفقة مثل فيليب كوتينيو، وإيفان راكييتش، وصامويل أومتيتي، وعثمان ديمبلي.وفق “أخبار 24”.
وأشارت الصحيفة إلى أن مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، يفضل رحيل الثنائي عثمان ديمبلي، وفيليب كوتينيو، ويتمسك باستمرار راكيتيتش وأومتيتي في صفوف الفريق، والأخير تحديداً بعد ضياع صفقة ماتياس دي ليخت الذي بات قريباً من حمل قميص يوفنتوس.
وأضافت الصحيفة أن البرازيلي فيليب كوتينيو توصل لإتفاق مع باريس سان جيرمان حول البنود الشخصية، من أجل الانتقال لصفوف الفريق الباريسي في الصيف الجاري.