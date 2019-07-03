بعد انتهاء فترة إعارته للانس الفرنسي.. بن شرقي يستعد للالتحاق بمعسكر الهلال

كشف كريم بلق وكيل أعمال أشرف بن شرقي، أن اللاعب سيلتحق في نهاية الأسبوع الجاري بمعسكر الهلال الذي انطلق أمس الثلاثاء في مدينة لينز النمساوية.
وأوضح بلق، وفقا لـ”الرياضية”، أن بن شرقي انتهت فترة إعارته لنادي لانس الفرنسي، وأنه ما زال لاعباً هلالياً، وسيستكمل الإجراءات الرسمية في الرياض، ثم ينتقل إلى النمسا للالتحاق بمعسكر الهلال هناك، مشيراً إلى أن انتهاء الموسم الفرنسي في أواخر رمضان الماضي، ثم تمتع اللاعب بإجازته الموسمية تسببا في تأخر عودة بن شرقي إلى الرياض.
وحول استمرار بن شرقي من عدمه مع فريق الهلال، بيّن وكيل أعماله أن استمرار اللاعب من عدمه يحدده مدرب الهلال الجديد الروماني رازفان لوشيسكو.