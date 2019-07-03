الهلال يرفض بيع عقد إدواردو.. وعموري يشارك في التدريبات

أبلغت إدارة الهلال اللاعب أحمد شراحيلي بعدم حاجة الفريق لاستمراره خلال الفترة المقبلة ليكون ثاني المغادرين أسوار الفريق هذا الموسم بعد اللاعب عبدالملك الخيبري، حيث تم فك ارتباطهما مع النادي بسبب قرار فني من مدرب الفريق رازفان لوشيسكو، والذي وصل إلى مقر بعثة الهلال بالنمسا مساء أمس (الثلاثاء) بجانب طاقمه الفني، والتقى اللاعبين ومدير الكرة سعود كريري.
من جانبه، عقد رئيس النادي فهد بن نافل اجتماعاً خاصاً باللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن ووكيله لبحث إمكانية استمراره مع الفريق الموسم المقبل من عدمه، وذلك بعد انتهاء عقده الموسم الماضي، إلا أن اللاعب فضل الاستمرار مع الهلال بعد أن تقدم بعثة الفريق المغادرة إلى النمسا صباح الأمس في معسكر إعدادي سيمتد لـ20 يوماً، إلى جانب مغادرة البرازيلي كارلوس إدواردو مع بعثة الفريق بعد قرار استمراره في صفوف الفريق “الأزرق” الموسم المقبل، ورفض عدة عروض طلبت اللاعب.وفق “الرياض”.
يذكر أن الفريق الأول أجرى أول تدريباته في معسكره الخارجي تحت إشراف المدرب الروماني لوشيسكو بغياب المهاجم السوري عمر خربين بعد تأخر إصدار تأشيرته، وأجرى تمارين لياقية تحت إشراف مدرب اللياقة في مقر النادي على أن يصل إلى بعثة الفريق بالنمسا خلال اليومين القادمين.